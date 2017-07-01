دراسة : تناول كبار السن لأكثر من 4 عقاقير يبطئ حركة المشي

كشفت دراسة أمريكية حديثة عن أن كبار السن ممن يتناولون خمسة عقاقير فأكثر، يصبحون أكثر عرضة للمشي ببطء، مقارنة بكبار السن الذين يتناولون أدوية أقل، موضحة أنه قد يكون لهذه العقاقير آثار جانبية سلبية، بما في ذلك السقوط، والضعف والإعاقة، وفى بعض الأحيان الوفاة.

فقد قامت دراسة، نُشرت في مجلة الجمعية الأمريكية لطب الشيخوخة، بتحليل بيانات نحو 482 من كبار السن البالغين ممن تخطوا الـ65 عاما، حيث تمت دراسة التغيرات التي تطرأ على المخ والجهاز العصبي عند بلوغ مرحلة الشيخوخة، وكيفية تأثيرها على قدرة الشخص على المشي.

وقد خضع المشاركون لفحوصات مفصلة لصحتهم البدنية والعقلية والقدرة على التنقل في بداية الدراسة.

وفي المتابعة السنوية، خلال الفترة ما بين عامي 2011 – 2016، لم يطلب من المشاركين استخدام أدوات للمشي مثل العصا ليتم تقييم سرعة خطواتهم.

وتم تقسيم المشاركين في الدراسة إلى ثلاث مجموعات متعددة، حيث استخدم ما يقرب من 34% من المشاركين خمسة أو أكثر من العقاقير خلال فترة الدراسة، في حين استخدم نحو 10% منهم ما يقرب من 8 عقاقير طبية.

وأظهرت المتابعة، التي أجريت في جامعة “نيويورك”، أن الأشخاص الذين استخدموا أكثر من 5 عقاقير طبية كانوا الأكثر عرضة لضغط الدم المرتفع، السكر، فضلا عن القلب الاحتقاني، بل كانوا الأكثر عرضة للسقوط أثناء المشي إضافة إلى زيادة في الوزن.