 بالألمانية والبرتغالية والتركية.. قطر لم تلتزم بتعهداتها | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 شوّال 1438 هجريا, الموافق 1 يوليو 2017 ميلاديا

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بالألمانية والبرتغالية والتركية.. قطر لم تلتزم بتعهداتها

بالألمانية والبرتغالية والتركية.. قطر لم تلتزم بتعهداتها
المناطق - الرياض

نشرت حسابات سفارات السعودية في كل من النمسا والبرتغال وتركيا وبعض الدول العربية على تويتر إنفوغرافيك باللغات الرسمية لهذه البلدان بعنوان “قطر لم تلتزم بتعهداتها”.

 

ونشر حساب سفارة السعودية في النمسا الإنفوغرافيك باللغة الألمانية، وحساب السفارة في تركيا باللغة التركية وحساب السفارة في البرتغال بالبرتغالية، فيما نشرت حسابات سفارات السعودية في بعض الدول العربية (الأردن – الجزائر) الصورة باللغة العربية.

والإنفوغرافيك  نشرته بالأساس وزارة الخارجية السعودية على حسابها بتويتر تحت عنوان “قطر لم تلتزم بتعهادتها”.

وقال “فشلت جميع المساعي مع الدوحة ولم تلتزم بالمطالبات المتكررة وكان آخرها في 2013، و2014”.

 

وأضاف أن الدوحة لم تف “بوعودها حول وقف دعم وتمويل الإرهاب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.

وأكدت وزارة الخارجية أن “قرار قطع العلاقات مع قطر جاء لتصحيح الوضع الراهن، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب والتطرف”.

كما لفتت إلى أن “المقاطعة جاءت لإرسال رسالة مفادها لقد طفح الكيل، ولا يمكن أن تستمر الدوحة في سياستها الحالية”.

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