دراسة حديثة: القهوة تعالج السمنة

توصلت دراسة حديثة، إلى أنّ شرب القهوة يعد مفتاحا لمكافحة السمنة، لاحتوائها على الكافيين. حيث تبين أن الكافيين وهو منشط فعال، يساعد فى حرق السعرات الحرارية عن طريق تعزيز إنتاج هرمون الأوكسيتوسين، وهو هرمون يؤثر على الشهية والتمثيل الغذائى، الأمر الذى يسهل عملية نحت الخصر.

وأجريت هذه الدراسة على الفئران التى تعانى من الوزن الزائد، حيث أعطيت هذه الأخيرة كميات كبيرة من الكافيين، وتبين للباحثين الصينيين أنالكافيين جعل الفئران تأكل أقل ومنحها المزيد من النشاط.

وتشير الأدلة العلمية إلى أنه كلما زادت عملية تحميص حبوب القهوة نقصت كمية الكافيين والماء فيها، أي أن حبوب القهوة الفاتحة المستخدمة في إعداداً القهوة العربية تحتوي على كمية كافيين وماء أعلى من تلك الحبوب البنية الغامقة التي تم تحميصها لفترات أطول.

وجود مادة الكافيين، التي تنشط الجهاز العصبي وتساعد على مقاومة النعاس وتحدّ من الشهية المفرطة، لذلك فهي تفيد في خسارة الوزن، كما أن الكافيين يقلل من ألم العضلات أثناء ممارسة التمارين الرياضية لأنه يقوي من انقباضها ويحفز عملية توفير الطاقة لها.

وهناك تباين في ردود الفعل تجاه الكافيين من قبل الأشخاص، حيث يتحسس البعض من الكافيين أكثر من غيرهم، وذلك ناتج عن الاختلافات الجينية. ويعتبر الكافيين جرعة سامة عند تناول 10 غرامات منه، أي ما يعادل 100 كوب من القهوة في اليوم.