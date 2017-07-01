 بلومبيرغ: المملكة والإمارات تساعدان قطر على تصدير نفطها ولم يصعدا الأزمة بعد | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 شوّال 1438 هجريا, الموافق 1 يوليو 2017 ميلاديا

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بلومبيرغ: المملكة والإمارات تساعدان قطر على تصدير نفطها ولم يصعدا الأزمة بعد

بلومبيرغ: المملكة والإمارات تساعدان قطر على تصدير نفطها ولم يصعدا الأزمة بعد
المناطق - الرياض

قالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، أنه بالرغم من إعلان المملكة والإمارات والبحرين مقاطعة قطر ووضع قيود عليها، إلا أنها ضمنت حركة ناقلات النفط والغاز الخاصة بها، ولم تعرقل مساراتها التصديري
وبحسب بيانات تتبع السفن التي جمعتها الوكالة خلال الـ”25″ يوم الأخيرة، قبل وبعد تصاعد قطع العلاقات في الخامس من يونيو الماضي، فإن عدد الناقلات التي حُمّلت بالنفط القطري إلى جانب السعودي و الإماراتي، ازداد على أرض الواقع منذ بدء التصعيد.
وهذا الأمر إشارة أخرى إلى أن الدول المقاطعة لم تُصعّد بعد مع الدوحة، وأن الأزمة بعيدة حتى الآن عن أن تكون حصارًا مفروضًا على قطر.
وأشارت الوكالة في تقريرها، إلى أن “دول جوار قطر التي تشهد توتراً حاداً في العلاقات معها، لم تقف في وجه استمرار نشاطها النفطي ودورها في سوق الطاقة”.
وقالت الوكالة: ” أن المملكة والإمارات والبحريين لو أرادت إعاقة عمليات التحميل المشتركة مع قطر، فإن هذا سيؤدي إلى زيادة تكاليف الشحن بالنسبة لقطر”.

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