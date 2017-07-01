الأمن الأميركي يحذر “سرّا” من هجوم على القطاعات النووية

ذكر تقرير أن وزارة الأمن الداخلي الأميركية ومكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي حذرا الشركات الأميركية سرا هذا الأسبوع من حملة تسلل إلكتروني تستهدف القطاعات النووية وقطاعات الطاقة والتصنيع.

وقال تقرير يشمل تحليلا مشتركا اطلعت عليه رويترز الجمعة إن المتسللين استخدموا رسائل “تصيد” إلكترونية مشبوهة للحصول على”بيانات الاعتماد” حتى يتمكنوا من الوصول إلى شبكات أهدافهم.

وأضاف التقرير أن المتسللين نجحوا في بعض الحالات في المساس بشبكات أهدافهم رغم أنه لم يحدد ضحايا.

ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين في وزارة الأمن الداخلي أو مكتب التحقيقات الاتحادي للتعليق على التقرير الذي يحمل تاريخ 28 يونيو.