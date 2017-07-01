علماء يستخرجون “الديزل” من الطحالب لتشغيل المركبات

قال علماء في تشيلي إن الديزل الحيوي المصنوع من الطحالب يمكنه تشغيل الحافلات والشاحنات وتقليل انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع حرارة الأرض بنسبة تصل إلى 80 في المئة مما قد يقلل التلوث في مدن تعاني منه مثل سانتياغو.

وقال خبراء في قسم الهندسة الكيميائية والعمليات الحيوية بالجامعة الكاثوليكية في تشيلي إنهم زرعوا طحالب واستخرجوا منها الزيت الذي يمكن تحويله إلى وقود حيوي بعد تخليصه من الرطوبة والشوائب.

وقال الباحث كارلوس سايز لرويترز “الجديد في عمليتنا هو النية لإنتاج هذا الوقود من الطحالب وهي من الكائنات الدقيقة”.

ومعظم الوقود الحيوي الموجود في العالم مشتق من زيت الصويا. ويقلل الوقود الحيوي الاعتماد على النفط، ويمكن استخراجه أيضا من دهون الحيوانات وزيت النخيل.

وقال سايز إن التحدي الرئيسي في المستقبل سيكون إنتاج كمية كافية من الطحالب. وتوجد تشكيلة متنوعة من طحالب المياه العذبة والمالحة في تشيلي التي لها سواحل طويلة على المحيط الهادي.