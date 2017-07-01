 مسلح يقتل طبيبة ويصيب 6 قبل أن ينتحر بمستشفى في نيويورك | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 شوّال 1438 هجريا, الموافق 1 يوليو 2017 ميلاديا

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مسلح يقتل طبيبة ويصيب 6 قبل أن ينتحر بمستشفى في نيويورك

مسلح يقتل طبيبة ويصيب 6 قبل أن ينتحر بمستشفى في نيويورك
رويترز

قال مسؤولون إن طبيبا فقد عمله بمستشفى في مدينة نيويورك فتح النار داخل المستشفى يوم الجمعة مما أسفر عن مقتل طبيبة وإصابة ستة أشخاص قبل أن يقتل نفسه في واقعة عنف تبدو مرتبطة بمكان العمل فيما يبدو.
وقال رئيس الشرطة جيمس أونيل إن المهاجم كان يرتدي معطفا أبيض اللون ويحمل بندقية هجومية وأنه حاول أيضا إضرام النار في نفسه.
وقال إن الشرطة عندما دخلت المبنى عثرت على جثته بعدما أطلق النار على نفسه.
وأضاف في مؤتمر صحفي أن طبيبة قتلت بالرصاص وأصيب ستة آخرون خمسة منهم إصاباتهم بالغة.
ووصف بيل دي بلاسيو رئيس بلدية نيويورك إطلاق النار بأنه “واقعة منعزلة” تتعلق بمكان العمل فيما يبدو وقال إنها “ليست عملا إرهابيا”.
وقال للصحفيين “قتلت طبيبة وأصيب أطباء آخرون يصارعون الموت الآن… هذا وضع مروع حدث في مكان يربطه الناس بالرعاية والراحة”.
ولم يحدد رئيس البلدية أو رئيس الشرطة اسم المشتبه به أو أسماء الضحايا.
وقال أونيل إن المسلح كان يعمل بالمستشفى في السابق.

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