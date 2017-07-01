 مدير سياحة الباحة يتفقد الفنادق والوحدات السكنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 شوّال 1438 هجريا, الموافق 1 يوليو 2017 ميلاديا

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مدير سياحة الباحة يتفقد الفنادق والوحدات السكنية

مدير سياحة الباحة يتفقد الفنادق والوحدات السكنية
المناطق - الباحة
قام مدير هيئة السياحة والتراث بالباحة زاهر الشهري بجولات تفتيشية مفاجئة، على عدد من الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بالمنطقة، التقى خلالها بعدد من المصطافين، واطلع على مدى التزام مشغلي قطاع الإيواء باشتراطات الترخيص ومعايير التصنيف. وأوضح أن هذه الزيارات تأتي بتوجيهات رئيس هيئة السياحة الدائمة بتنفيذ جولات دورية، ومنها قطاع الإيواء ومقدمو الخدمات السياحية والسعي لاستيعاب المستثمرين للوائح وأنظمة وثقافة تشغيل المرافق السياحية، وخصوصًا خدمات قطاع الإيواء لنشر المنافسة،
وتوفير المعلومة والمعرفة لدى السائح بحقوقه.
ونبه الشهري إلى أهمية معايير الترخيص والتصنيف، إضافة إلى الدور الفاعل في تشجيع الاستثمار في قطاع الخدمات السياحية.

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