“التجارة” تحذر من الشراء من المتاجر الإلكترونية غير الموثقة عبر “معروف” والتورط في تحويل أموال لمصادر مجهولة

حذرت وزارة التجارة والاستثمار المتسوقين عبر الإنترنت من الشراء من المتاجر الإلكترونية والموجودة في مواقع التواصل والتي لا تحمل سجلات تجارية، أو موثقة لدى خدمة “معروف” التي تقدمها الوزارة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبدالرحمن الحسين إن الشراء من المتاجر الموثقة يحفظ للمستهلكين حقوقهم، ويضمن سلامة تعاملاتهم المالية، مبيناً أنه تم حتى الآن توثيق 15 ألف متجر إلكتروني بالمملكة عبر خدمة “معروف”.

وعبر عن حزنه من تفريط البعض في تحويل أموالهم لحسابات غير مرخصة في “الإنستغرام” وغيره تعرض سلعاً للبيع، حيث يتسببون في ضياع أموالهم، والتورط بتحويلها لمصادر مجهولة.

وتدرس الوزارة حالياً نظام التجارة الإلكترونية تمهيداً لاعتماده بشكل رسمي، ويتكون النظام المقترح من 27 مادة تنظم التجارة الإلكترونية، تتضمن عقوبات للمخالفين تشمل ‌الإنذار، والغرامة المالية التي تصل إلى مليون ريال، وشطب السجل التجاري.

ودعت الوزارة في وقت سابق أصحاب المتاجر الإلكترونية والمسوقين عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتسجيل في خدمة “معروف” المجانية، لتعزيز الموثوقية والمصداقية في منتجاتهم وأعمالهم.