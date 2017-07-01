ميسي يدخل القفص الذهبي مع صديقة الطفولة وأم ولديه

أخيراً قال نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، يوم الجمعة “نعم” الذهبية لحبيبة الطفولة أنتونيلا روكوزو، أم ولديه، والتي لم تفارقه منذ أكثر من 10 سنوات، علماً أنهما صديقان منذ الطفولة.

وعند باب أحد أفخم الفنادق في مدينة روزاريو الأرجنتينية، مسقط رأس ليو، تجمهر المئات من الصحافيين لالتقاط صور النجم الأولى مع عروسه الفاتنة.

بفستان أبيض رائع تألقت العروس، ومشت إلى جانب عريسها الذي أهداها قبلة خاطفة أمام جمع من الصحافيين والمحبين.

وقد حضر حفل الزفاف الذي وصف في الأرجنتين بالأسطوري عدد كبير من نجوم الكرة وغيرهم من المشاهير، من بينهم لاعب الأوروغواي لويس سواريس، والبرازيلي نايمار، كما والمطربة الكولومبية من أصل لبناني شاكيرا، وزوجها اللاعب الإسباني جيرار بيكيه، إضافة إلى اللاعب الإسباني فابريغاس وزوجته اللبنانية الأصل وأم ابنيه دانييلا سمعان، الموصوفة بأوثق صديقة لزوجة ميسي.

حفل زواج اللاعب ليونيل ميسي مساء أمس الجمعة في عاصمة مقاطعة Santa Fe بالأرجنتين، نادر أمنياً، فبين القيّمين على حراسته ومدعويه البالغين 257 من دول عدة، فريق أمني إسرائيلي من 9 عناصر، إضافة إلى 70 موظفاً مدنياً و380 شرطياً، خصصتهم له بلدية مدينة ولد بأحد أحيائها الفقيرة منذ 30 سنة، وفي بيت لا يزال شاهداً على قلة حال من أقاموا فيه: أب عامل بمصنع للفولاذ وأم كانت تشتغل بمشغل لأدوات المغناطيس، إضافة إلى أربعة أطفال، إلى أن غيّرت براعة ثالثهم ونجوميته بكرة القدم حياتهم وأصبحوا أغنياء ميسورين.

في هذا البيت بحي فقير في مدينة روساريو، ولد ميسي وعاش طفولته، وبالإطار طفلاً مع من سيتزوجها اليوم

سيتم عزل منطقة سكنية بكاملها من مدينة Rosario البعيدة 310 كيلومترات عن عاصمة الأرجنتين، بونس آيرس، لحفل زواج ميسي من ابنة جيران ولدت بالمدينة نفسها، ويعرفها منذ الطفولة، وفق ما قرأت “العربية.نت” بسيرتيهما المشتركة، وهي Antonella Roccuzzo البالغة 29 وشريكة حياته بلا زواج منذ 10 أعوام، أبصر النور خلالها ابناهما الوحيدان: ثياغو البالغ 4 سنوات، وماتيو وعمره أقل من عامين.