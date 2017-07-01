 شاب ينتحر بإشعال النار في نفسه وفي سيارته بالكويت | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 شوّال 1438 هجريا, الموافق 1 يوليو 2017 ميلاديا

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شاب ينتحر بإشعال النار في نفسه وفي سيارته بالكويت

شاب ينتحر بإشعال النار في نفسه وفي سيارته بالكويت
المناطق - الرياض

أقدم شاب كويتي عشريني على الانتحار بسكب الوقود على جسده وإضرام النار في نفسه، في منطقة برية بجنوب الكويت.

وقالت مصادر إن فرق الأمن والإطفاء باشرت موقع الحادث بناء على بلاغ ورد لغرفة العمليات باندلاع نيران في مركبة في وسط بر منطقة النويصب، مبينة أنه بعد إطفاء الحريق تم العثور على جثة عشريني متفحمة بجوار السيارة.

وأضافت أن فرق الأدلة الجنائية بدأت تحقيقاتها حول الحادثة، حيث تم العثور بهاتفه الجوال على ما يفيد بإقدامه على الانتحار بسبب خلافات أسرية.

وأوضحت المصادر إنه تمت إحالة الجثة للطب الشرعي، فيما سجلت الشرطة محضراً بقضية انتحار.

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