الخيل العربية والشعر وأنغام الربابة تستقطب الأهالي والزوار بمحافظة العقيق

استقبل المهرجان الشعبي الأهالي والزوار، حيث شهد ليلة أمس الجمعة المهرجان من خلال أمسية “ضيف ليلة الشعر” إقبالاً كبيراً من الزوار، الذين استمتعوا بعزف الربابة لشاعر الربابة عايض بن سعد الغامدي, الذي أكد بأن للربابة نغم يطرب الكثير, والتي تذّكر الجميع بعراقة الماضي, لاسيما بأن الربابة مرتبطة ارتباطًا مباشراً بحياة البادية، كما استمتع الحضور بالعديد من القصائد للشاعر الكبير عوضه بن علي الغامدي والذي كتبها في فترات زمنية مختلفة .

كما شهد مهرجان صيف العقيق 38 استعراض لمهارات الفرسان على ظهور الخيل العربية الأصيلة أمام الجماهير من محبي الخيول.

واوضح رئيس مربط الخيل بالعقيق سعيد شباب الغامدي انه تم استعراض عدد من الخيول امام الجمهور بعدها قام الخيالة بعدة استعراضات منها المشي بالمسار والتريت بالاضافة الى الكنتر الخفيف وهي السرعة الخفيفة ما بين الخيل دون تقدم احد على الاخر واضاف تم استعراض الخيل بعملية قفز الحواجز وكيفية التنسيق بين الخيال والخيل وعملية الاتزان في القفز واختتم الاستعراض بالترفيع او ما يسمى التشنيع وهو وقوف الخيل على الارجل الخلفية بطريقة احترافية تمنع سقوط الخيل والخيال مبديا اعجابه بالحضور اللافت مشيرا ان الأيام القادمة حافلة بعدة استعراضات جميلة ولافتة.