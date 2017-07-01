 الخيل العربية والشعر وأنغام الربابة تستقطب الأهالي والزوار بمحافظة العقيق | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 شوّال 1438 هجريا, الموافق 1 يوليو 2017 ميلاديا

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الخيل العربية والشعر وأنغام الربابة تستقطب الأهالي والزوار بمحافظة العقيق

الخيل العربية والشعر وأنغام الربابة تستقطب الأهالي والزوار بمحافظة العقيق
المناطق - الباحة
استقبل المهرجان الشعبي الأهالي والزوار، حيث شهد ليلة أمس الجمعة المهرجان من خلال أمسية “ضيف ليلة الشعر” إقبالاً كبيراً من الزوار، الذين استمتعوا بعزف الربابة لشاعر الربابة عايض بن سعد الغامدي, الذي أكد بأن للربابة نغم يطرب الكثير, والتي تذّكر الجميع بعراقة الماضي, لاسيما بأن الربابة مرتبطة ارتباطًا مباشراً بحياة البادية، كما استمتع الحضور بالعديد من القصائد للشاعر الكبير عوضه بن علي الغامدي والذي كتبها في فترات زمنية مختلفة .
كما شهد مهرجان صيف العقيق 38 استعراض لمهارات الفرسان على ظهور الخيل العربية الأصيلة أمام الجماهير من محبي الخيول.
واوضح رئيس مربط الخيل بالعقيق سعيد شباب الغامدي انه تم استعراض عدد من الخيول امام الجمهور بعدها قام الخيالة بعدة استعراضات منها المشي بالمسار والتريت بالاضافة الى الكنتر الخفيف وهي السرعة الخفيفة ما بين الخيل دون تقدم احد على الاخر واضاف تم استعراض الخيل بعملية قفز الحواجز وكيفية التنسيق بين الخيال والخيل وعملية الاتزان في القفز واختتم الاستعراض بالترفيع او ما يسمى التشنيع وهو وقوف الخيل على الارجل الخلفية بطريقة احترافية تمنع سقوط الخيل والخيال مبديا اعجابه بالحضور اللافت مشيرا ان الأيام القادمة حافلة بعدة استعراضات جميلة ولافتة.
من جهته رفع رئيس لجنة صيف العقيق محافظ العقيق غلاب بن غالب ابو خشيم شكره لصاحب السمو الملكي   الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ووكيل الامارة على دعمهم اللامحدود في إنجاح فعاليات صيف العقيق واضاف ان اللجان العاملة اكملت جاهزيتها والجميع على موعد مع المهرجان الشعبي والفروسية والطيران الشراعي ومهرجان التمور وغيرها من البرامج المتنوعة والمشوّقة ، مبديا شكره وامتنانه لرئيس لجنة التجهيز رئيس بلدية العقيق المهندس ناصر العلياني وفريق العمل واللجان العاملة على عملهم الدؤوب .

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