 مركز الدعوة والإرشاد بتبوك ينظم دورة “الحفظ الأولى بتبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 شوّال 1438 هجريا, الموافق 1 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ارتفاع وفيات الكوليرا في اليمن إلى 1500 حالة محكمة أمريكية ترفض مطالب أهالي ضحيتي غارات أمريكية في اليمن! الإسكان تبرم اتفاقية لبناء 714 وحدة جديدة إحباط تهريب 20 ألف حبة كبتاجون بجمرك مطار الملك خالد الدولي مركز الدعوة والإرشاد بتبوك ينظم دورة “الحفظ الأولى بتبوك الخيل العربية والشعر وأنغام الربابة تستقطب الأهالي والزوار بمحافظة العقيق كلية التقنية بتبوك تفتح باب القبول في الفصل التدريبي الأول وزير الثقافة والإعلام: زودنا ألمانيا بمعلومات تثبت ضلوع قطر في تمويل الإرهاب شاب ينتحر بإشعال النار في نفسه وفي سيارته بالكويت أحزاب وكيانات إيرانية تدعم تيلرسون لتغيير نظام طهران الدولار يسجل أكبر هبوط فصلي في 7 سنوات ظهور مفاجئ لجزيرة غامضة في مثلث برمودة

مركز الدعوة والإرشاد بتبوك ينظم دورة “الحفظ الأولى بتبوك

مركز الدعوة والإرشاد بتبوك ينظم دورة “الحفظ الأولى بتبوك
المناطق - تبوك
ينظم مركز الدعوة والارشاد بمنطقة تبوك بداية الشهر القادم دورة الحفظ الأولى بتبوك والتي ستقام في جامع البازعي بحي المروج .
وتتضمن الدورة التي تستمر حتى السابع والعشرين من شهر ذو القعدة القادم خمسة فروع يستفيد منها الرجال والنساء وطلاب المراحل المتوسطة والثانوية والجامعية ، ويشتمل الفرع الأول على منظومة الزمزمي في التفسير ، ومنظومة سلم الوصول في العقيدة ، والمنظومة الميئية في السيرة النبوية ، ونظم الاجرومية في النحو ،ونظم البيقونية في علوم الحديث، ونظم الورقات في أصول الفقه ، فيما يشتمل الفرع الثاني ( متن دليل الطالب في الفقه )، والفرع الثالث يشمل ( متن بلوغ المرام في الحديث ) ، والفرع الرابع الذي خصص للنساء يشمل ( متن الأربعين نووية ، ومتن الأربعين النسائية ، ومنظومة سلم الوصول في العقيدة ، والمنظومة الميئية في السيرة النبوية ، ومنظومة تهذيب بغية الإخوان ورياضة الصبيان ، وشمل فرع الناشئة من طلاب الابتدائية ( لامية ابن تيمة في العقيدة ) ، و ( أذكار مختارة من كتاب حصن المسلم ) .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>