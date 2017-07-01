مركز الدعوة والإرشاد بتبوك ينظم دورة “الحفظ الأولى بتبوك

ينظم مركز الدعوة والارشاد بمنطقة تبوك بداية الشهر القادم دورة الحفظ الأولى بتبوك والتي ستقام في جامع البازعي بحي المروج .

وتتضمن الدورة التي تستمر حتى السابع والعشرين من شهر ذو القعدة القادم خمسة فروع يستفيد منها الرجال والنساء وطلاب المراحل المتوسطة والثانوية والجامعية ، ويشتمل الفرع الأول على منظومة الزمزمي في التفسير ، ومنظومة سلم الوصول في العقيدة ، والمنظومة الميئية في السيرة النبوية ، ونظم الاجرومية في النحو ،ونظم البيقونية في علوم الحديث، ونظم الورقات في أصول الفقه ، فيما يشتمل الفرع الثاني ( متن دليل الطالب في الفقه )، والفرع الثالث يشمل ( متن بلوغ المرام في الحديث ) ، والفرع الرابع الذي خصص للنساء يشمل ( متن الأربعين نووية ، ومتن الأربعين النسائية ، ومنظومة سلم الوصول في العقيدة ، والمنظومة الميئية في السيرة النبوية ، ومنظومة تهذيب بغية الإخوان ورياضة الصبيان ، وشمل فرع الناشئة من طلاب الابتدائية ( لامية ابن تيمة في العقيدة ) ، و ( أذكار مختارة من كتاب حصن المسلم ) .