إحباط تهريب 20 ألف حبة كبتاجون بجمرك مطار الملك خالد الدولي

نجح جمرك مطار الملك خالد الدولي بإحباط ثلاث محاولات لتهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 19.818 حبة، بالإضافة إلى إحباط كمية من الهيروين بلغت 698 جرامًا.

وأوضح مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي محمد العقيّل، أنه وردت للجمرك إرسالية عبارة عن أربعة صناديق خشبية تحتوي على كمية من “العسل” وبتفتيشها عُثر على 12.108 حبات، كانت مخفية في مخبأ تم تجهيزه لغرض التهريب في أسفل الصناديق، كما عُثر على كمية أخرى من حبوب الكبتاجون بلغت 7.710 حبات، كانت مُخبأة في إرسالية وردت للجمرك عبارة “لوحة خشبية” وذلك بإخفائها في تجويف بداخل اللوحة.

وأبان العقيّل، أن الجمرك تمكن كذلك من إحباط تهريب كمية من مادة “الهيروين” كانت مُخبأة في أحشاء أحد القادمين إلى المملكة عبر المطار، وذلك بقيام المُهرّب بتوزيع كمية الهيروين بداخل 95 كبسولة في أحشائه.

ونوّه مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي، بالدور الكبير الذي تقوم به الجمارك السعودية عبر منافذها الجمركية البرية، والجوية والبحرية وذلك في سبيل منع دخول كل ما فيه إضرار لهذه البلاد المباركة ومقدراتها.

