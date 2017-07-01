 الإسكان تبرم اتفاقية لبناء 714 وحدة جديدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 شوّال 1438 هجريا, الموافق 1 يوليو 2017 ميلاديا

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الإسكان تبرم اتفاقية لبناء 714 وحدة جديدة

الإسكان تبرم اتفاقية لبناء 714 وحدة جديدة
المناطق - الرياض

وقعت وزارة الإسكان مع شركة سليمان بن صالح المهيلب وأبنائه القابضة اتفاقية تطوير عقاري تهدف إلى تنفيذ بناء 714 وحدة سكنية في منطقة عرعر شمالي السعودية.

وبحسب جريدة الرياض، تأتي هذه الاتفاقية ضمن الدفعة الخامسة من برنامج “سكني” والتي شملت اتفاقية بناء آلاف من الوحدات السكنية مع شركات خاصة في عدة مناطق بالمملكة، بحضور معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل وعدد من كبار مسؤولي الوزارة، وقد قام بتوقيع العقد أحمد المهيلب مدير عام التطوير والاستثمار العقاري في الشركة.

وتأتي هذه الاتفاقيات حرصاً من الوزارة على تطوير خدمة المنتجات السكنية والتمويلية التي تصب في مصلحة المواطن الذي يضع مسألة الإسكان هاجساً كبيراً وهدفاً مهماً، ومثل هذه الاتفاقيات تأتي لحل هذا الأمر عبر تنفيذ الوحدات السكنية وتسليمها للمواطنين.

يذكر أن شركة سليمان المهيلب وأبنائه القابضة تعد إحدى الشركات العقارية الكبرى، إذ تملك خبرة عريضة في مجال التطوير العقاري تراكمت مع تجاربها ومشاريعها، ما جعلها تحظى بثقة وزارة الإسكان لتكون أحد المساهمين في تنفيذ المرحلة الخامسة من برنامج “سكني”.

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