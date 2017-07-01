الإمارات وعمان تخفضان أسعار الوقود

خفضت كل من دولة الإمارات وسلطنة عمان أسعار الوقود لشهر يوليو/تموز الجاري، مقارنة بشهر يونيو/ حزيران الماضي، فيما خفضت قطر سعري البنزين الممتاز والديزل وثبتت سعر البنزين العادي.

وحافظت الإمارات على أعلى أسعار للوقود في دول مجلس التعاون الخليجي حتى يوليو/تموز الجاري، رغم الخفض للشهر الثالث على التوالي، تلتها في هذا المجال سلطنة عمان ثم قطر والبحرين والكويت وأخيرا السعودية.

وعمدت دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى إصلاح أنظمة الدعم، لا سيما ما يتعلق منها بتقليل دعم الدولة لأسعار الطاقة، وترشيد استخدامها في خطة لخفض الإنفاق لمواجهة تراجع المداخيل النفطية.

وبلغ سعر لتر البنزين الممتاز في الإمارات 1.86 درهم (0.51 دولار) متراجعا من 1.96 درهم (0.53 دولار) للشهر الماضي، تلتها سلطنة عمان 0.183 ريال (0.47 دولار)، منخفضا من 0.191 ريال (0.50 دولار)، ثم قطر مستقرا عند 1.65 ريال (0.45 دولار).

وجاءت البحرين في المرتبة الرابعة بنحو 0.160 دينار للتر الواحد (0.43 دولار)، وبعدها دولة الكويت بقيمة 0.105 دينار (0.34 دولار) وأخيرا السعودية 0.90 ريال ( 0.24 دولار).

فيما، جاء سعر البنزين العادي في الإمارات عند 1.75 درهم (0.48 دولار) للشهر الجاري، متراجعا من 1.85 درهم (0.50 دولار) الشهر الماضي، ثم عُمان 0.180 ريال (0.47 دولار)، ثم قطر عند 1.55 ريال (0.416 دولار) من 1.60 ريال (0.44 دولار).

وفي الكويت بلغ سعر لتر البنزين العادي 0.085 دينار (0.28 دولار)، تلتها البحرين 0.125 دينار (0.33 دولار) والسعودية 0.75 ريال ( 0.20 دولار).

وعلى صعيد أسعار الديزل، تصدرت الإمارات أيضا أعلى الأسعار بنحو 1.84 درهم للتر الواحد (0.50 دولار) رغم تراجعه من 1.90 درهم (0.52 دولار) بالشهر الماضي.

وجاءت عمان ثانيا بـ0.192 ريال (0.49 دولار)، وقطر 1.50 ريال (0.40 دولار) والكويت 0.110 دينار (0.36 دولار)، والبحرين 0.120 دينار (0.32 دولار)، وأخيرا السعودية بـ 0.45 ريال (0.12 دولار).