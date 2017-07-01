تركي الفيصل في مؤتمر المقاومة الإيرانية : النظام الإيراني أكبر راع للإرهاب

اتهم الأمير تركى الفيصل، رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الحكومة الإيرانية بأنها أكبر راع للإرهاب، مشيرًا إلى أن النظام الإيراني استبدل منطق الدولة بمنطق الثورة، مطالبًا بتقديم مسؤولي النظام الإيراني للجنائية الدولية، لما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب الإيرانى والمنطقة بأكملها.

وأضاف الفيصل خلال كلمته بمؤتمر المقاومة الإيرانية السنوى المنعقد فى العاصمة الفرنسية باريس فى دورته الـ15، أن كل المراجع الشيعية رفضوا فكر “الخمينى”، والذى سعى لاستخدام الاعدامات والقمع ضد شعبه ليبقى فى السلطة، كما سعى إلى تصدير الثورات والانقلابات فى المنطقة.

ووجدت كلمة الفيصل ترحيباً كبيراً من الذين حضروا المؤتمر والذين قاطعوه أكثر من مرة بالتصفيق.