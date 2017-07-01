بالفيديو.. سقوط طائرة وانفجارها على طريق سريع في كاليفورنيا

أصيب شخصان في تحطم طائرة صغيرة، السبت، على طريق سريع قرب مطار جون واين في ولاية كاليفورنيا الأميركية، على بعد 50 كيلومترا جنوبي شرق لوس أنجلوس.

وأعلنت السلطات حالة التأهب، موضحة أن الطائرة الصغيرة تحطمت خلال محاولة الهبوط، دون الكشف عن أسباب الحادث.

وأظهر مقطع فيديو، صوره أحد السائقين، الطائرة وهي تهوي بسرعة جنونية قبل أن ترتطم بالأرض، مما أدى إلى اشتعال نيران كثيفة وتوقف حركة المرور.

وألغى مطار جون واين عمليات الهبوط بشكل مؤقت، بعد وقوع الحادث، قبل أن يعيد نشاطه بعد ذلك في ظروف طبيعية.