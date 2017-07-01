 بالفيديو.. سقوط طائرة وانفجارها على طريق سريع في كاليفورنيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 شوّال 1438 هجريا, الموافق 1 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بالفيديو.. سقوط طائرة وانفجارها على طريق سريع في كاليفورنيا تركي الفيصل في مؤتمر المقاومة الإيرانية : النظام الإيراني أكبر راع للإرهاب الإمارات وعمان تخفضان أسعار الوقود ارتفاع وفيات الكوليرا في اليمن إلى 1500 حالة محكمة أمريكية ترفض مطالب أهالي ضحيتي غارات أمريكية في اليمن! الإسكان تبرم اتفاقية لبناء 714 وحدة جديدة إحباط تهريب 20 ألف حبة كبتاجون بجمرك مطار الملك خالد الدولي مركز الدعوة والإرشاد بتبوك ينظم دورة “الحفظ الأولى بتبوك الخيل العربية والشعر وأنغام الربابة تستقطب الأهالي والزوار بمحافظة العقيق كلية التقنية بتبوك تفتح باب القبول في الفصل التدريبي الأول وزير الثقافة والإعلام: زودنا ألمانيا بمعلومات تثبت ضلوع قطر في تمويل الإرهاب شاب ينتحر بإشعال النار في نفسه وفي سيارته بالكويت

بالفيديو.. سقوط طائرة وانفجارها على طريق سريع في كاليفورنيا

المناطق - وكالات

أصيب شخصان في تحطم طائرة صغيرة، السبت، على طريق سريع قرب مطار جون واين في ولاية كاليفورنيا الأميركية، على بعد 50 كيلومترا جنوبي شرق لوس أنجلوس.
وأعلنت السلطات حالة التأهب، موضحة أن الطائرة الصغيرة تحطمت خلال محاولة الهبوط، دون الكشف عن أسباب الحادث.

وأظهر مقطع فيديو، صوره أحد السائقين، الطائرة وهي تهوي بسرعة جنونية قبل أن ترتطم بالأرض، مما أدى إلى اشتعال نيران كثيفة وتوقف حركة المرور.

وألغى مطار جون واين عمليات الهبوط بشكل مؤقت، بعد وقوع الحادث، قبل أن يعيد نشاطه بعد ذلك في ظروف طبيعية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>