تحت إشراف اتحاد الرياضات البحرية.. جدة تشهد عروض الفلاي بورد المثيرة في العيد السعيد

شهدت محافظة جدة اليوم ولأول مرة عروض الفلاي بورد المثيرة ضمن فعاليات عيد الفطر المبارك تحت إشراف الاتحاد العربي السعودي للرياضات البحرية وذلك بفرع أسماك القلزم بشرم ابحر ويقدمها نخبة من المتخصصين في مثل هذه الرياضات البحرية العالمية .وأوضح رئيس الفعالية خالد بن عبدالعزيز الغامدي أن مثل هذه الرياضات البحرية التي تشهدها شواطئ جدة مثيرة للغاية ومحل متعة لمرتادي البحر من زوار جدة بشكل عام وخاصة في أيام عيد الفطر المبارك المليئة بالفعاليات التي تناسب مختلف شرائح المجتمع مشيراً إلى أن عروض ” الفلاي بورد ” أصبحت الأكثر شعبية لدى ممارسي الرياضات المائية .وبين أنه خلال ممارسة هذه الرياضة يمكن التحليق في السماء والغوص والخروج من الماء كالدلافين حيث يقوم المستخدم بالطيران في الهواء بالاعتماد على محرك نفاث “FlyBoard Air” من اختراع بطل رياضة الدراجات المائية الفرنسي “Franky Zapata”، حتى ارتفاع يصل لـ 10 آلاف قدم “3 كيلومترات” لمدة 10 دقائق ، وتصل سرعة ” FlyBoard Air” القصوى إلى 150 كيلومتر في الساعة.