نائب الرئيس اليمني يُشدد على ضرورة استعادة مؤسسات الدولة

شدد نائب رئيس الجمهورية اليمنية الفريق الركن علي محسن صالح على ضرورة تحمل قادة الوحدات العسكرية وقادة المقاومة مسؤولياتهم المنوطة بهم وتكاتف الجهود بما يحقق هدف استكمال عملية التحرير وتثبيت الأمن والاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة .

وأشاد خلال زيارة قام بها للقوات المسلحة بمحافظة شبوة شرقي اليمن ببطولات الجيش والمقاومة الشعبية وأبناء شبوة الأحرار وأدوارهم في دحر المليشيات الانقلابية .

واستمع نائب الرئيس اليمني وفقاً لوكالة الانباء اليمنية إلى التطورات والخطط الهادفة لاستكمال عملية التحرير وما يسطره المقاتلون من بطولات في وجه مليشيا الانقلاب بمساندة من دول التحالف الداعمة للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية .