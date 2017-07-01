 وزير خارجية قطر: نرفض قائمة مطالب دول المقاطعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 شوّال 1438 هجريا, الموافق 1 يوليو 2017 ميلاديا

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وزير خارجية قطر: نرفض قائمة مطالب دول المقاطعة

وزير خارجية قطر: نرفض قائمة مطالب دول المقاطعة
المناطق - متابعات

أكد  وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن أن بلاده ترفض قائمة المطالب التي قدمتها الدول المقاطعة.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قدمت 13 مطلباً للدوحة لإنهاء مقاطعتها، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها أو إعتبارها لاغية.
وقال عبدالرحمن في مؤتمر صحفي بروما أنهم ليست لديهم مخاوف من فرض عقوبات جديدة عليهم، وأنهم مستعدون لمواجهة أي تداعيات بعد انتهاء مهلة دول الحصار.
واستبعد وزير الخارجية القطري أن تصل الأمور إلى العمل العسكري،  مؤكداً  أن هناك ما يكفي من الحكمة لتجنب هذا التصعيد.
وكان السفير الإماراتي في موسكو قد أكد أن دول المقاطعة ستفرض عقوبات اقتصادية جديدة على الدوحة حال عدم  قبولها المطالب الـ 13.

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