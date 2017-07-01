قناة الجزيرة تتجاهل مؤتمر المعارضة الإيرانية

على الرغم من حرص قناة الجزيرة على نقل جميع الأحداث في العالم على الهواء مباشرة من خلال قناتها “الجزيرة مباشر” إلا أنها تجاهلت مؤتمر المعارضة الإيرانية الذي عقد اليوم في باريس.

ولم تشر القناة التي وضعت “الرأي والرأي الآخر ” شعاراً لها للمؤتمر في نشراتها الإخبارية أو في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر، أن قطر انفتحت بشكل كبير على إيران بعد مقاطعتها من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر.