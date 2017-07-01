 الإشراف الاجتماعي بالرياض ينظم رحلةً داخلية ليتيماته الى عودة سدير | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 شوّال 1438 هجريا, الموافق 1 يوليو 2017 ميلاديا

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الإشراف الاجتماعي بالرياض ينظم رحلةً داخلية ليتيماته الى عودة سدير

الإشراف الاجتماعي بالرياض ينظم رحلةً داخلية ليتيماته الى عودة سدير
المناطق ـ الرياض

نظم مكتب الإشراف الاجتماعي التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بالتعاون مع مؤسسة صبايا تور للرحلات السياحية رحلةً داخلية لمجموعة من يتيماته المشمولات بالرعاية الى منطقة “عودة سدير” للإطلاع على ابرز فعالياتها والمعالم الأثرية فيها بمرافقة مجموعة من اخصائيات الدور الايوائية للايتام .
حفلت الرحلة بعدد من الزيارات المنظمة للمناطق التراثية بمحافظة سدير حيث تم استضافة الفتيات في بيت الحسين التاريخي بالقرية التراثية للتعرف على عادات وتقاليد المنطقة ومبانيها وتاريخها بشكل عام ثم زيارة ركن الأسر المنتجة الذي احتوى على ابرز المأكولات الشعبية لأهالي منطقة سدي.
كما شملت الزيارة حضور مهرجان “حياة منول” والاستمتاع بفعالياته الثقافية والترفيهية المقامة مثل مسرح الطفل والمسابقات المتنوعة والمشاهد التمثيلية الهادفة والتجول في الأركان المصاحبة للمهرجان مثل السوق الشعبي والمتحف الذي عرض ابرز الحرف والادوات الشعبية القديمة وبعض الخيول والعربات المستخدمة في الزمن الماضي ثم الانتقال للمجلس الشعبي للتعرف على حلقات الكتاتيب وبعض الالعاب الشعبية الدارجة في الزمن الماضي.
وفي ختام الرحلة قدمت الأخصائيات المرافقات شكرهن وتقديرهن للمنظمين من مؤسسة صبايا تور ومكتب الاشراف الاجتماعي على جهودهم المبذولة لإنجاح هذه الرحلة والإستفادة من كافة فعالياتها مؤكداتٍ على اهمية مثل هذه الشراكات التي تساهم في اثراء الجانب الثقافي والمعرفي لدى اليتيمات المشمولات برعاية الوزارة .

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