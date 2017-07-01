 ” التجارة” تضبط أكثر من 300 كيلو غراماً من اللحوم والأسماك الفاسدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 شوّال 1438 هجريا, الموافق 1 يوليو 2017 ميلاديا

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” التجارة” تضبط أكثر من 300 كيلو غراماً من اللحوم والأسماك الفاسدة

” التجارة” تضبط أكثر من 300 كيلو غراماً من اللحوم والأسماك الفاسدة
واس - الرياض

ضبطت فرق الرقابة بوزارة التجارة والاستثمار في أحد محال بيع المواد الغذائية في مدينة حائل اليوم، أكثر من 346 كيلو غرام من اللحوم والأسماك الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
ونفذت الفرق جولة تفتيشية بمشاركة أمانة حائل على محال بيع المواد الغذائية، بطت وصادرت واتلفت خلالها 58،300 كيلو غرام من اللحوم البقرية المستوردة، و17،600 كيلو غرام من لحوم الأغنام، و270،300 كيلو غرام من الأسماك المتعفنة في أحد المحال، وحررت مخالفة من قبل مندوب الصحة العامة لبيع اللحوم التي ظهر عليها التعفن، وإعداد المحاضر اللازمة و استدعاء المنشأة لاستكمال الاجراءات النظامية .
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار على مواصلة جولاتها الرقابية على جميع المنشآت التجارية والمستودعات، للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق أي سلع فاسدة أو مقلدة، آملة من عموم المستهلكين التعاون عبر الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”.

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