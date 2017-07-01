تأكيدا على العلاقة بين قطر والحوثيين .. قناة الجزيرة تطلب إعادة فتح مكتبها في صنعاء

كشفت الأيام الأخيرة مدى العلاقة المتجذرة بين جماعة الحوثي وقطر والتي تمتد لسنوات طويلة حتى وإن أظهر الطرفان عكس ذلك.

ويؤكد ذلك تقدم قناة الجزيرة القطرية مؤخرا، بطلب إلى ميليشيات الحوثي لإعادة فتح مكتبها المغلق في صنعاء منذ اندلاع الحرب في اليمن نهاية مارس 2015، في خطوة كانت متوقعة بعد أن عززت الدوحة مؤخرا علاقاتها مع إيران وحلفائها، في ظل مقاطعة عدة دول خليجية وعربية لها بسبب دعمها للإرهاب.

وقال رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين محمد علي الحوثي في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك، إن القناة طلبت إعادة فتح مكتبها بصنعاء، وأن هناك موافقة مبدئية ستسمح لها باستئناف العمل في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية.

ومن جانبه اعتبر الناشط السياسي اليمني “محمد منصور”، أن “الدور القطري في اليمن بات مكشوفا ولم يعد يخفى على أحد لذا تمضي قطر في تعزيز تواجدها على الأرض مع إيران وحلفائها من خلال مدها بالأموال واستخدام المنابر الإعلامية وقناة الجزيرة لتطعن التحالف العربي من الخلف”.

وأضاف منصور، أن “قناة الجزيرة كانت وما تزال تمثل الخنجر المسموم في خاصرة الوطن العربي والإسلامي وداعما رئيسيا للتوجهات الفكرية والإعلامية لتنظيمات الإخوان المسلمين”.