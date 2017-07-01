“دسائس القصر” تقرير لـ”فورين بوليسي” يؤكد أن الشيخ حمد الحاكم الفعلي في قطر

قالت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية إن قصر الحكم في الدوحة يشهد الآن ترتيبات “تآمرية” ترجح المصادر الوثيقة بأنها ستحكم تداعيات “أزمة قطر” الراهنة.

وفي تقرير بعنوان “دسائس القصر في قلب أزمة قطر”، عرض الباحث المتخصص في الشؤون الخليجية “سايمون هندرسون”، مجموعة معلومات وتوجهات مستجدة، يعتقد أنها هي التي تقود سفينة النظام في أزمته غير المسبوقة.

واعتبرت المجلة أن الحاكم الآن هو الأمير الوالد، حمد بن خليفة آل ثاني، الذي عاد إلى واجهة القرار وهو الذي يتولى الآن إدارة تداعيات الأزمة، وليس ابنه تميم.

وجاء في التقرير أن تميم يميل إلى الرضوخ والاستجابة للمطالب الخليجية والعربية ، لكن حمد متشدد في التعنت مستندًا إلى مزاج شخصي “حاقد” ومعطيات قبلية تؤرقه، على نحو يستدعي متابعة حثيثة من طرف المراجع السياسية.

وقالت المجلة إن الشيخ حمد شخص “غير محبوب” في قبيلته، “لأنه لا ينتمي كليًا لقبيلة آل ثاني من ناحية أمه”، وأشارت إلى كرهه للسعوديين والإماراتيين والبحرينيين ويتهمهم بالقيام بمحاولة انقلاب مضاد ضده بعد أن أطاح بوالده الشيخ خليفة عام 1995.

وأعربت المجلة عن اعتقادها بأن الشيخ حمد يستغل كل فرصة لمضايقة جيرانه الخليجيين دون أي اعتبار لمجلس التعاون الخليجي، الذي أسهم بشكل كبير في حماية الدول الأعضاء من المخاطر منذ اندلاع الحرب العراقية الإيرانية