 “دسائس القصر” تقرير لـ”فورين بوليسي” يؤكد أن الشيخ حمد الحاكم الفعلي في قطر | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 شوّال 1438 هجريا, الموافق 1 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

28 مصاباً بإطلاق نار في ملهى بأركنساس الأمريكية الملك عبدالعزيز والشباب استرجع ذكرياته مع المفتاحة ومعاصرته لبنائه.. فنان العرب: سعيد بعودة أفضل مسرح على مستوى الشرق الأوسط مسرحية ( صبح صبح ) تختتم عروضها ب “عاصمة السياحة العربية”.. اللمبي وحسن حسني يطلان على مسرح المفتاحة  بتقديم الإعلامية فاطمة العنزي وتألق الشاعرات تذكار الخثلان ولين القسا ونويرالفهري ومريم العتيبي .. ‏أمسية شعرية فالمجمعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر تحيط منظمة التجارة العالمية بقانونية الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن قطر برعاية إعلامية من صحيفة المناطق.. اختتام دور ربع النهائي لبطولة السلامة ٢٠ البحرين تحبط تهريب شحنة مخدرات قادمة من إيران “دسائس القصر” تقرير لـ”فورين بوليسي” يؤكد أن الشيخ حمد الحاكم الفعلي في قطر زعيمة المعارضة الإيرانية : “96%” من الإيرانيين يريدون إسقاط نظام الملالي تأكيدا على العلاقة بين قطر والحوثيين .. قناة الجزيرة تطلب إعادة فتح مكتبها في صنعاء ” التجارة” تضبط أكثر من 300 كيلو غراماً من اللحوم والأسماك الفاسدة

“دسائس القصر” تقرير لـ”فورين بوليسي” يؤكد أن الشيخ حمد الحاكم الفعلي في قطر

“دسائس القصر” تقرير لـ”فورين بوليسي” يؤكد أن الشيخ حمد الحاكم الفعلي في قطر
المناطق ـ الرياض

قالت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية إن قصر الحكم في الدوحة يشهد الآن ترتيبات “تآمرية” ترجح المصادر الوثيقة بأنها ستحكم تداعيات “أزمة قطر” الراهنة.
وفي تقرير بعنوان “دسائس القصر في قلب أزمة قطر”، عرض الباحث المتخصص في الشؤون الخليجية “سايمون هندرسون”، مجموعة معلومات وتوجهات مستجدة، يعتقد أنها هي التي تقود سفينة النظام في أزمته غير المسبوقة.
واعتبرت المجلة أن الحاكم الآن هو الأمير الوالد، حمد بن خليفة آل ثاني، الذي عاد إلى واجهة القرار وهو الذي يتولى الآن إدارة تداعيات الأزمة، وليس ابنه تميم.
وجاء في التقرير أن تميم يميل إلى الرضوخ والاستجابة للمطالب الخليجية والعربية ، لكن حمد متشدد في التعنت مستندًا إلى  مزاج شخصي “حاقد” ومعطيات قبلية  تؤرقه، على نحو يستدعي متابعة حثيثة من طرف المراجع السياسية.
وقالت المجلة إن الشيخ حمد شخص “غير محبوب” في قبيلته، “لأنه لا ينتمي كليًا لقبيلة آل ثاني من ناحية أمه”، وأشارت إلى كرهه للسعوديين والإماراتيين والبحرينيين ويتهمهم بالقيام بمحاولة انقلاب مضاد ضده بعد أن أطاح بوالده الشيخ خليفة عام 1995.
وأعربت المجلة عن اعتقادها بأن الشيخ حمد يستغل كل فرصة لمضايقة جيرانه الخليجيين دون أي اعتبار لمجلس التعاون الخليجي، الذي أسهم بشكل كبير في حماية الدول الأعضاء من المخاطر منذ اندلاع الحرب العراقية الإيرانية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>