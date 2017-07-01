البحرين تحبط تهريب شحنة مخدرات قادمة من إيران

قالت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم السبت، إن قوات خفر السواحل أحبطت عملية تهريب كمية من المواد المخدرة القادمة من إيران عن طريق البحر.

وذكرت الوزارة على حسابها بموقع تويتر، أن خفر السواحل ألقى القبض على شخصين بحرينيين كانا على متن القارب المضبوط بعدما ألقيا الشحنة في البحر.

وأوضحت أن الشحنة تم إرسالها إلى المقبوض عليه الأول من قبل مهرب مخدرات إيراني الجنسية، حيث كانت مخبأة في إطارات مطاطية ومربوطة بواسطة حبل تحت الماء.

وبمعاينة الشحنة تبين أنها عبارة عن حوالي “33” كيلوغرام من مادة الحشيش المخدرة و كيلوجرام من مادة “ميثامفيتامين” المخدرة.

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