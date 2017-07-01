 برعاية إعلامية من صحيفة المناطق.. اختتام دور ربع النهائي لبطولة السلامة ٢٠ | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 شوّال 1438 هجريا, الموافق 1 يوليو 2017 ميلاديا

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برعاية إعلامية من صحيفة المناطق.. اختتام دور ربع النهائي لبطولة السلامة ٢٠

برعاية إعلامية من صحيفة المناطق.. اختتام دور ربع النهائي لبطولة السلامة ٢٠
المناطق - محمد آل طاوي - حلي

اختتم مساء أمس الدور ربع نهائي لبطولة السلامة العشرين لكرة القدم والمقامة بمركز حلي بمحافظة القنفذة ، وبرعاية إعلامية من صحيفة المناطق الالكترونية.

وقد شهدت مباريات الدور إثارة وندية ، واتسمت بالحضور الجماهيري الكثيف من عشاق كرة القدم في محافظة القنفذة والمحافظات الساحلية المجاورة.

وقد أثمرت تلك المواجهات على ترشح فرق السحاب والسلامة وساحل حلي و مجد العبادلة للدور القادم من البطولة والذي يقام يوم الاثنين القادم الموافق التاسع من الشهر الهجري الجاري حيث يلتقي السحاب بمجد العبادلة والسلامة بساحل حلي.

وتفصيلا ، تمكن السحاب من منطقة عسير من بلوغ نصف النهائي بعد تغلبه على السهم من حلي بهدفين نظيفين ، وبالنتيجة ذاتها تغلب منظم البطولة فريق السلامة على الشارقة من القوز ، فيما تمكن ساحل حلي من إقصاء الصقر من القحمة بمنطقة عسير بهدف نظيف ، وتمكن مجد العبادلة من خطف بطاقة التأهل الأخيرة بعد تغلبه على منتخب الشعب من حلي بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي.

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