برعاية إعلامية من صحيفة المناطق.. اختتام دور ربع النهائي لبطولة السلامة ٢٠

اختتم مساء أمس الدور ربع نهائي لبطولة السلامة العشرين لكرة القدم والمقامة بمركز حلي بمحافظة القنفذة ، وبرعاية إعلامية من صحيفة المناطق الالكترونية.

وقد شهدت مباريات الدور إثارة وندية ، واتسمت بالحضور الجماهيري الكثيف من عشاق كرة القدم في محافظة القنفذة والمحافظات الساحلية المجاورة.

وقد أثمرت تلك المواجهات على ترشح فرق السحاب والسلامة وساحل حلي و مجد العبادلة للدور القادم من البطولة والذي يقام يوم الاثنين القادم الموافق التاسع من الشهر الهجري الجاري حيث يلتقي السحاب بمجد العبادلة والسلامة بساحل حلي.

وتفصيلا ، تمكن السحاب من منطقة عسير من بلوغ نصف النهائي بعد تغلبه على السهم من حلي بهدفين نظيفين ، وبالنتيجة ذاتها تغلب منظم البطولة فريق السلامة على الشارقة من القوز ، فيما تمكن ساحل حلي من إقصاء الصقر من القحمة بمنطقة عسير بهدف نظيف ، وتمكن مجد العبادلة من خطف بطاقة التأهل الأخيرة بعد تغلبه على منتخب الشعب من حلي بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي.