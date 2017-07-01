 بتقديم الإعلامية فاطمة العنزي وتألق الشاعرات تذكار الخثلان ولين القسا ونويرالفهري ومريم العتيبي .. ‏أمسية شعرية فالمجمعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 شوّال 1438 هجريا, الموافق 1 يوليو 2017 ميلاديا

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بتقديم الإعلامية فاطمة العنزي وتألق الشاعرات تذكار الخثلان ولين القسا ونويرالفهري ومريم العتيبي .. ‏أمسية شعرية فالمجمعة

بتقديم الإعلامية فاطمة العنزي وتألق الشاعرات تذكار الخثلان ولين القسا ونويرالفهري ومريم العتيبي .. ‏أمسية شعرية فالمجمعة
المناطق ـ الرياض

نظمت بلدية محافظة المجمعة في رابع أيام عيد الفطر المبارك اُمسية شعرية نسائية بتألق الشاعرات تذكار الخثلان ولين القسا ‏ونوير الفهري ومريم العتيبي و بمشاركة الراوية هيا السلوم وتقديم الإعلامية فاطمة العنزي وسط حضور نسائي نسائي جميل .
وبإدارة مشرفة الأنشطة النسائية بمحافظة المجمعة خلود العضيلة الذي بدورها قدمت شكرها لسمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة لرعاية كافة فعاليات المحافظة، وإيضا لبلدية المجمعة ورئيسها المهندس خلف العتيبي التي تميزت هذا العام بجمالية الفعاليات وتنوعها وعلى جهودهم،
وفِي الختام تم تقديم الدروع التذكارية بهذه المناسبة .

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