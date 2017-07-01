 مسرحية ( صبح صبح ) تختتم عروضها ب “عاصمة السياحة العربية”.. اللمبي وحسن حسني يطلان على مسرح المفتاحة  | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 شوّال 1438 هجريا, الموافق 1 يوليو 2017 ميلاديا

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مسرحية ( صبح صبح ) تختتم عروضها ب “عاصمة السياحة العربية”.. اللمبي وحسن حسني يطلان على مسرح المفتاحة 

مسرحية ( صبح صبح ) تختتم عروضها ب “عاصمة السياحة العربية”.. اللمبي وحسن حسني يطلان على مسرح المفتاحة 
المناطق - أبها

يطل نجم الكوميديا المصرية الفنان محمد سعد المشهور بشخصية (اللمبي) والممثل القدير حسن حسني وغيرهما من نجوم السينما والمسرح المصري على مسرح المفتاحة ١٠ و١١ أغسطس لعرض مسرحية كوميدية اجتماعية تحمل عنوان (صبح صبح)
المسرحية التي تمتد ساعتين على فصلين ؛ تدور أحداثها في إطار من الكوميديا الخفيفة الهدف منها تقديم وجبة دسمة من البهجة والسعادة للجماهير، حيث سيقدم النجم محمد سعد عددًا من الشخصيات الجديدة التي ستظهر للمرة الأولى من خلال  المسرحية.
وتعدّ المسرحية التي لم يسبق عرضها تظاهرة ثقافية اجتماعية في إطار كوميدي داخل المملكة العربية السعودية، حيث سيتم تصوير المسرحية تلفزيونيا وبيعها للعرض التلفزيوني على عدد من القنوات الفضائية.
يشار إلى أن المسرحية مجازة من وزارة الثقافة والإعلام برقم فسح ٥٠٣ وتاريخ ١٤ جمادى الآخرة، والفنانون المشاركون في المسرحية، هم: نجم الكوميديا المصرية محمد سعد (اللمبي)، الفنان القدير حسن حسني وأحمد فتحي ومحمد لطفي وحسن عبد الفتاح، بالإضافة للكومبارس والمجاميع
وأكد منتج العمل إبراهيم الخليفة أن حرص مؤسسة نسايم عين للإنتاج الفني على تقديم عروض المسرحية بمدينة أبها جاء لعدة أسباب أهمها حصولها على لقب “عاصمة السياحة العربية لعام 2017″، متقدمة بذلك على العديد من المدن السياحية العربية التي ترشحت لنيل هذا اللقب، مما جعلها محط أنظار الجميع كونها أول مدينة سعودية تحظى بهذا اللقب مما سيساعد في تقديم مناخ جيد لنجاح المسرحية.

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