استرجع ذكرياته مع المفتاحة ومعاصرته لبنائه.. فنان العرب: سعيد بعودة أفضل مسرح على مستوى الشرق الأوسط

عبر فنان العرب محمد عبده عن سعادته البالغة بعودة الحياة إلى مسرح المفتاحة الأفضل على مستوى الشرق الأوسط وربما على مستوى أوروبا، وذلك بعد الإعلان عن تعاقد مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير مع شركة روتانا للصوتيات لتنظيم حفلات ليالي أبها الغنائية ضمن فعاليات مهرجان أبها يجمعنا المواكب لاحتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية.

واسترجع محمد عبده ذكرياته مع مسرح المفتاحة، قائلا : “لا يوجد مسرح مثيل لمسرح المفتاحة على مستوى الشرق الأوسط وربما على مستوى أوروبا يتسع ل٣٧٠٠ مشاهد، حيث إنني عاصرت بناءه والعمل فيه اكست الصوت والهندسة الصوتية”.

وشدد على أن تنشيط الثقافة والفن على مسرح المفتاحة يعد أكبر رد على الدعاية الكاذبة التي يروج لها العدو، وتأكيد الأمن والأمان في كامل تراب الوطن حتى آخر شبر بالحدود الجنوبية.

وأعلن فنان العرب عن إعداده باقة جميلة من الأغاني التي ارتبطت بالجنوب في أولى حفلات ليالي المفتاحة الجمعة ١٧ يوليو، مثل “ظبي الجنوب” و”مثل صبيا في الغواني ما تشوف”، وغيرها من الأغاني التي ستنال رضا واستحسان الجماهير.

الجدير بالذكر أن محمد عبده يعد الفنان الوحيد الذي غنى في جميع حفلات ليالي أبها الغنائية ضمن مهرجان أبها منذ انطلاقتها ١٩٩٨ وحتى ٢٠٠٧م.