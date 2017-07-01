28 مصاباً بإطلاق نار في ملهى بأركنساس الأمريكية

أصيب 28 شخصا في حادث إطلاق نار داخل ملهى ليلي في ولاية أركنساس الأمريكية، بحسب شرطة الولاية. وبلغ العدد الإجمالي للمصابين 28، ويعتقد أن 3 منهم اصيبوا جراء محاولتهم الفرار.

وأودع المصابون أحد المستشفيات القريبة من موقع الحادث، وأحدهم كان في حالة حرجة، بينما لا تشكل باقي الإصابات خطرا على الحياة. وأُفيد بأن أصغر المصابين في إطلاق نار أركنساس يبلغ من العمر 16 سنة.

ووقع تبادل إطلاق النار، على ما يبدو، عصر السبت اثناء حفل موسيقي، لكن لم تتوفر أي معلومات حتى الآن عن مشتبه بهم في الضلوع في الحادث. وقالت الشرطة إنه لا يبدو أن للحادث صلة بالإرهاب، ورجحت فرضية الشجار.

ونقلت وكالة أنباء أيه بي سي نيوز في وقت سابق مسؤول في شرطة الولاية ان هناك المزيد الإصابات وقعت أثناء محاولة رواد ملهى باور لانغ الليلي. ونسبت محطة “أيه بي سي” للشرطة القول إن البعض أصيبوا اثناء محاولة الفرار من الموقع.