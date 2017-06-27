وزير الخارجية يلتقي عددًا من الأعضاء في مجلس الشيوخ ومجلس النواب بالكونجرس الأمريكي

أجرى معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية عدداً من اللقاءات مع أعضاء في مجلس الشيوخ ومجلس النواب بالكونجرس الأمريكي.

وشملت اللقاءات أبرز زعامات ورؤساء اللجان في مجلس الشيوخ وهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية السيناتور بوب كوركر ونائبة السيناتور بن كاردن وعدد من أعضاء اللجنة، ورئيس لجنة الدفاع السيناتور جون ماكين وعدد من أعضاء من اللجنة، ورئيس لجنة الأمن الوطني السيناتور رون جونسون، ونائبة رئيس اللجنة القضائية السيناتور دايان فاينستاين عضوة لجنة الاستخبارات، و رئيس اللجنة الفرعية للمخصصات الخارجية السيناتور لندزي جراهام ، وعدد من أعضاء لجنة الاستخبارات، وعضو اللجنة المالية السيناتور بات روبرتس ، وعضو لجنة المخصصات السيناتور لامار ألكسندر.

كما شملت اللقاءات عدداً من زعامات ورؤساء لجان مجلس النواب وهم رئيس مجلس النواب بول راين ، والنائب زعيم الأكثرية في مجلس النواب كيفن مكارثي ، والنائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية آد رويس ونائب رئيس اللجنة النائب إليوت آنجل وعدد من أعضاء اللجنة، ورئيس لجنة الأمن الوطني النائب مايكل ماكول، ورئيس لجنة الاستخبارات النائب ديفن نونز، ورئيس لجنة الدفاع النائب ماك ثورنبري، ونائب رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا النائب تد دويتش، وعضو لجنتي الدفاع والأمن الوطني النائب مايك جالاجر، وعضو لجنتي الشؤون الخارجية والأمن الوطني النائب جف دونكان، والنائب بيتر روسكام، والنائبة ماكسين واترز عضوة لجنة الخدمات المالية، والنائبة ليز تشيتي عضوة لجنة الدفاع.