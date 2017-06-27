 الملك سلمان يوجه بـ إيقاف الكاتب رمضان العنزي ومحاسبة صحيفة الجزيرة بعد مقال مَس جناب التوحيد | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 شوّال 1438 هجريا, الموافق 1 يوليو 2017 ميلاديا

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الملك سلمان يوجه بـ إيقاف الكاتب رمضان العنزي ومحاسبة صحيفة الجزيرة بعد مقال مَس جناب التوحيد

الملك سلمان يوجه بـ إيقاف الكاتب رمضان العنزي ومحاسبة صحيفة الجزيرة بعد مقال مَس جناب التوحيد
المناطق - الرياض

وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بإيقاف الكاتب في صحيفة الجزيرة رمضان العنزي، واتخاذ اللازم تجاه الصحيفة، بعد نشرها مقالا للكاتب، تضمَّن المساس بجناب التوحيد.
وقال الملك سلمان في خطابه : “لفت نظرنا وآثار استغرابنا بعض العبارات الواردة في المقال كالعنوان، وما تضمنه من عبارات مدح لنا وثناء علينا، وأوصاف مغالية، جازف فيها، ومنها ما وصف رب العزة والجلال نفسه بها، وما وصف بها نبيه إبراهيم عليه السلام”.
وأضاف: “إن هذا أمر كدرنا، ولا نقبله، ولا نرتضيه، ولا نقره.. مدركين خطورته، وخطورة التساهل فيه؛ كونه يمس جناب التوحيد. وقد قال النبي – صلى الله عليه وسلم –: (إياكم والغلو؛ فإنما أهلك مَنْ كان قبلكم الغلو)، وقال عليه الصلاة والسلام: (قال الله – عز وجل – “الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدًا منها قذفته في النار”).

وزاد “حيث قامت هذه البلاد المباركة على هذا الاعتقاد، ولزمت هديه الكريم دينًا ندين الله به، لا نحيد عنه بعون الله، اعتمدوا حالاً إيقاف الكاتب المذكور عن الكتابة، ويجب على الصحف ووسائل الإعلام كافة التنبه، وعدم التجاوز بنشر مثل هذه الأمور، ومحاسبة كل متجاوز ومتساهل، واتخاذ ما يلزم بحق الكاتب والصحيفة وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات”.

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