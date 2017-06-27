أمين الأحساء : الأحساء أكثر مدن العالم ابداعاً في مجال الحرف اليدوية بـ 60 حرفة تراثية

قدم أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم ورقة عمل خلال الاجتماع الحادي عشر للمدن الأعضاء بشبكة المدن المبدعة التابعة لليونسكو المنعقد في مدينة اينين ليسبينز الفرنسية، استعرض خلال ورقة العمل جهود الأحساء الفعالة لتحقيق أهداف شبكة المدن المبدعة، بالإضافة إلى ما تم تسخيره من إمكانات موجودة تزخر بها الأحساء منذ القدم بهدف استدامة الحرف اليدوية والفنون الشعبية عن طريق إقامة العديد من الفعاليات والبرامج بدعم لا محدود من الحكومة السعودية والهيئات والجهات الحكومية المتخصصة التي تسعى دائما في دعم هذا الجانب المهم.

كما تحدث عن مهرجان الأحساء المبدعة الذي حقق زيارة ما يقارب ٥٠ ألف زائر خلال عشرة أيام، قُدمت فيه ستون حرفة يدوية و16 فن شعبي أحسائي، مؤكدا من خلال ذلك على أن الأحساء من المدن المعدودة عالميا التي تحوي تنوع وزخم كبير بالحرف اليدوية والفنون الشعبية وهو ما أقره الاجتماع الدولي باعتبار أن الأحساء تعد الأكبر من حيث تنوع الحرف والفنون الشعبية بجانب توارث وتناقل الأجيال في المحافظة على أصالة وقوة ورونق التراث، كما هو الحال مع الخوصيات التي تمت المحافظة عليها على مر السنين دون أن يعتريها أي تغيير عن الحالة الأصلية قبل ما يزيد عن ١٠٠ سنة.

كما وتحدث عن جهود أمانة الأحساء، بأن وضعت ضمن سلم أهدافها الشراكة الاجتماعية الرامية إلى تعزيز الجوانب التراثية والسياحية والثقافية وتنميتها عبر غرس تلك المفاهيم وتوعية المجتمع بأهمية التراث الأحسائي الوطني والحرف والفنون الشعبية، محققة عبر الفعاليات المقدمة ارتفاعًا تصاعديا ملحوظ في مؤشرات الوعي الاجتماعي واستمرارية الاهتمام بنقل التراث بكل ألوانه للأجيال المتعاقبة ونشر الوعي لعموم للمجتمع بأهمية الثقافة الأصيلة والابداع في تشكيل المدينة المستدامة وتحقيق أهداف شبكة اليونسكو لتأكيد الدور المهم التي تحتله الثقافة في التنمية الحضرية المستدامة ..

وعلى هامش الاجتماع أكد منسق الأحساء في شبكة المدن المبدعة في اليونسكو المهندس احمد المطر .. أن هذا الاجتماع العالمي يهدف إلى تبادل الأفكار والخبرات بين الأعضاء في الشبكة في نفس المجال الإبداعي، بجانب تقديم عروض وأفلام وتقارير لأبرز الأنشطة المنفذة في هذا المجال، والتي من بينها: مهرجان الأحساء المبدعة، والمناسبات والفعاليات الأخرى التي تؤكد دعم هذا الملف في اليونسكو والحفاظ على هذا الموروث، والاستدامة فيه، ودعم الحرفيين وإنشاء المعاهد والأسواق وتنفيذ المناسبات على مدار العام، ويشارك في تقديم هذه العروض والتقارير مدير مكتب التراث العالمي في واحة الأحساء، مستشار أمانة الأحساء المهندس أحمد المطر.

وأكد المطر أن كافة المؤشرات في جانب دعم الحرف اليدوية والفنون الشعبية في الأحساء إيجابية، وأن الأحساء بها ثراء ضخم في هذا المجال الإبداعي، يكاد يتفوق على كثير من دول العالم، إذ تمتلك الأحساء أكثر من 60 حرفة يدوية متنوعة، و12 لون فلكلور شعبي، مبيناً أن أمانة الأحساء بالشراكة مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات ذات العلاقة، يسعون لأن تكون هذه الحرف اليدوية مصدر رزق للحرفيين، وهو هدف من أهداف شبكة المدن المبدعة .