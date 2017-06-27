 اختتام فعاليات عيدنا عيدين بالمدينة المنورة وسط حضور جماهيري كبير | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 شوّال 1438 هجريا, الموافق 1 يوليو 2017 ميلاديا

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اختتام فعاليات عيدنا عيدين بالمدينة المنورة وسط حضور جماهيري كبير

اختتام فعاليات عيدنا عيدين بالمدينة المنورة وسط حضور جماهيري كبير
المناطق - المدينة المنورة

اختتمت مساء أمس فعاليات الاحتفال بعيد الفطر المبارك لهذا العام 1438هـ ، والذي نظمته أمانة منطقة المدينة المنورة تحت شعار «عيدنا عيدين». وذلك بعدد من المواقع منها حديقة الملك فهد ، وفي حدائق الأحياء بالخالدية والبيداء و الاسواف والنخيل والمندسة والعاقول وأبيار الماشي والصويدرة وسط حضور جماهيري كبير من سكان المدينة المنورة وزوارها.
ورفع مساعد أمين منطقة المدينة المنورة المشرف على احتفالات العيد المهندس فهد بن علي العوفي شكره وتقديره لمعالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس محمد بن عبدالهادي العمري على متابعته الدائمة و تذليله كافة العوائق التي تواجه اللجان المشاركة في فعاليات العيد ، كما وجه شكره وتقديره لكافة اللجان المشاركة في فعاليات العيد وفرق العمل بها . وتابع العوفي أن فعاليات هذا العام اتسمت بالتنوع حيث احتضنت مواقع الاحتفالات بالعيد عددا من الفعاليات والتي روعي فيها التراث المدني وأصالته بأسلوب عصري ، حيث شملت على برامج وفعاليات المسابقات والعروض الفلكلورية ومسرح الطفل والأسرة وعروضاً شعبية متنوعة وألعاب الأطفال وعروض الشخصيات الكرتونية. وعروض الأستاند أب كوميدي والألعاب الشعبية والأمسيات الشعرية.
مضيفاً العوفي انه تم تخصيص موقع للهيئة العامة للترفيه في حديقة الملك فهد وذلك لمشاركه أمانة منطقة المدينة المنورة احتفالات عيد الفطر المبارك “عيد المدينة عيدين”. حيث شاركت الهيئة بالمهرجان عبر فعاليات “طائرات الترفيه” وخيمة لتقديم العروض المسرحية والألعاب الإلكترونية. واختتام العوفي حديثه أن جميع مواقع الاحتفالات تم اختيار مواقعها بعناية بحيث تغطي كافة أنحاء المدينة المنورة ، وحرصت أمانة منطقة المدينة المنورة أن تستهدف الفعاليات كافة شرائح المجتمع من أهالي وزوار طيبة الطيبة .

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