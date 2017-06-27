 القادسية يستأنف تدريباته بقيادة البياوي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 شوّال 1438 هجريا, الموافق 1 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

القادسية يستأنف تدريباته بقيادة البياوي اختتام فعاليات عيدنا عيدين بالمدينة المنورة وسط حضور جماهيري كبير المعارضة منى السليطي: قطر مولت الشيعة فى البحرين بالمال والسلاح لإحداث الشغب أمين الأحساء : الأحساء أكثر مدن العالم ابداعاً في مجال الحرف اليدوية بـ 60 حرفة تراثية الملك سلمان يوجه بـ إيقاف الكاتب رمضان العنزي ومحاسبة صحيفة الجزيرة بعد مقال مَس جناب التوحيد الصلاة غدا على شهيد الوطن محمد العضياني بمحافظة الخرج وزير الخارجية يلتقي عددًا من الأعضاء في مجلس الشيوخ ومجلس النواب بالكونجرس الأمريكي 28 مصاباً بإطلاق نار في ملهى بأركنساس الأمريكية الملك عبدالعزيز والشباب استرجع ذكرياته مع المفتاحة ومعاصرته لبنائه.. فنان العرب: سعيد بعودة أفضل مسرح على مستوى الشرق الأوسط مسرحية ( صبح صبح ) تختتم عروضها ب “عاصمة السياحة العربية”.. اللمبي وحسن حسني يطلان على مسرح المفتاحة  بتقديم الإعلامية فاطمة العنزي وتألق الشاعرات تذكار الخثلان ولين القسا ونويرالفهري ومريم العتيبي .. ‏أمسية شعرية فالمجمعة

القادسية يستأنف تدريباته بقيادة البياوي

القادسية يستأنف تدريباته بقيادة البياوي
المناطق - الخبر

إستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية مساء اليوم السبت تدريباته الإعدادية لموسم 2017 – 2018 بقيادة المدير الفني السيد ناصيف البياوي و جهازه المساعد و بحضور رئيس النادي الأستاذ معدي الهاجري و نائبه المشرف العام على الفريق الأول الأستاذ عبدالله بادغيش و أمين عام النادي الدكتور خالد العرفج و أمين الصندوق الأستاذ نجيب الملا وعضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد النهدي .

حيث سبق التدريب اجتماع إدارة النادي مع اللاعبين بالإضافة إلى اجتماع السيد ناصيف البياوي مع اللاعبين حرص من خلاله على الكشف عن استراتيجية المرحلة المقبلة بالإضافة مدى أهمية المرحلة الحالية الأولى من الإعداد و المراحل الأخرى قبل بداية الموسم الرياضي تلا ذلك إقامة حفل مبسط ترحيبي بالجهاز الفني و اللاعبين الجدد و بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد .

و احتوى التدريب بقيادة السيد ناصيف البياوي على الجانب اللياقي مع مدرب اللياقة الذي عمد على العديد من الجرعات لتتناسب مع جميع اللاعبين .

من جانبه عبر السيد ناصيف البياوي عن سعادته بالتوقيع مع القادسية و أنه متابع للفريق منذ قدومه للدوري السعودي و أن القادسية فريق عريق غني برجالاته و لاعبيه و أنه سيسعى لتقديم مستوى مميز و استثنائي بتوفيق الله ثم بجهود اللاعبين و إدارة النادي التي تعمل بلا كلل بالإضافة إلى إسعاد متابعين و محبين و مشجعين القادسية و أنه سيعمل بكل ما أوتي من قوة لتحقيق الآمال و التطلعات .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>