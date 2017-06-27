القادسية يستأنف تدريباته بقيادة البياوي

إستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية مساء اليوم السبت تدريباته الإعدادية لموسم 2017 – 2018 بقيادة المدير الفني السيد ناصيف البياوي و جهازه المساعد و بحضور رئيس النادي الأستاذ معدي الهاجري و نائبه المشرف العام على الفريق الأول الأستاذ عبدالله بادغيش و أمين عام النادي الدكتور خالد العرفج و أمين الصندوق الأستاذ نجيب الملا وعضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد النهدي .

حيث سبق التدريب اجتماع إدارة النادي مع اللاعبين بالإضافة إلى اجتماع السيد ناصيف البياوي مع اللاعبين حرص من خلاله على الكشف عن استراتيجية المرحلة المقبلة بالإضافة مدى أهمية المرحلة الحالية الأولى من الإعداد و المراحل الأخرى قبل بداية الموسم الرياضي تلا ذلك إقامة حفل مبسط ترحيبي بالجهاز الفني و اللاعبين الجدد و بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد .

و احتوى التدريب بقيادة السيد ناصيف البياوي على الجانب اللياقي مع مدرب اللياقة الذي عمد على العديد من الجرعات لتتناسب مع جميع اللاعبين .

من جانبه عبر السيد ناصيف البياوي عن سعادته بالتوقيع مع القادسية و أنه متابع للفريق منذ قدومه للدوري السعودي و أن القادسية فريق عريق غني برجالاته و لاعبيه و أنه سيسعى لتقديم مستوى مميز و استثنائي بتوفيق الله ثم بجهود اللاعبين و إدارة النادي التي تعمل بلا كلل بالإضافة إلى إسعاد متابعين و محبين و مشجعين القادسية و أنه سيعمل بكل ما أوتي من قوة لتحقيق الآمال و التطلعات .