“الجزيرة” تعتذر عن مقال الكاتب رمضان العنزي : نبرأ إلى الله من الخطأ غير المقصود

اعتذرت صحيفة الجزيرة عن المقال الذي نشرته للكاتب رمضان العنزي، والذي حمل العديد من التجاوزات، ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإيقاف كاتبه، ومحاسبة الصحيفة.

وقالت الصحيفة في اعتذارها : “في مقال الكاتب رمضان بن جريدي العنزي المنشور في عدد يوم الجمعة الماضي ورد في العنوان بعض الكلمات التي اجتهد الكاتب فيها اجتهادًا غير موفَّق، بما يؤدي إلى مسلك يمس ذات وأسماء الله – عز وجل -؛ إذ لم يكن العنوان ولا المقال في محله، ولا يتسق مع ذكر شخصية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -.

وأضافت ” وصحيفة الجزيرة تستدرك وتعتذر عما ورد في عنوان المقال من كلمات تمس الذات الإلهية، وتبرأ إلى الله من ذلك الخطأ غير المقصود. كما أن العبارات والمديح الذي أطراه الكاتب في شخصية خادم الحرمين الشريفين بالتأكيد لم ولن يقبل، رغم ما حباه الله به – حفظه الله – من شرف خدمة الحرمين الشريفين والإسلام والوطن والشعب”.

وتفاعل النشطاء في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر مع توجيه خادم الحرمين بإيقاف الكاتب ومحاسبة الصحيفة من خلال هاشتاق “ #ايقاف_الكاتب_رمضان_العنزي” ، حيث أشادوا بتفاعل الملك السريع ما التجاوزات التي وردت في المقال ومدحه بطريقة تمس الذات الإلاهية.