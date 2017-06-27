 شرطة الجوف : لاصحة للاعتداء على منشد بطبرجل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 شوّال 1438 هجريا, الموافق 2 يوليو 2017 ميلاديا

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شرطة الجوف : لاصحة للاعتداء على منشد بطبرجل

شرطة الجوف : لاصحة للاعتداء على منشد بطبرجل
المناطق - الجوف - خاص

أوضح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد النومس تعقيباً على ما يتم تداوله عن تعرض أحد المنشدين للاعتداء أثناء إحتفالات العيد بمحافظة طبرجل ،  مساء يوم الخميس الماضي.
وشرطة منطقة الجوف تؤكد عدم صحة ما ذكر وأن ماحدث مجرد تدافع للجمهور للتصوير مع المنشد وتم السيطرة على الموقف بدون حدوث إصابات.
وشرطة منطقة الجوف تطلب من الجميع البعد عن تناقل الشائعات والتاكد من المعلومة قبل تداولها

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