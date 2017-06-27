شرطة الجوف : لاصحة للاعتداء على منشد بطبرجل

أوضح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد النومس تعقيباً على ما يتم تداوله عن تعرض أحد المنشدين للاعتداء أثناء إحتفالات العيد بمحافظة طبرجل ، مساء يوم الخميس الماضي.

وشرطة منطقة الجوف تؤكد عدم صحة ما ذكر وأن ماحدث مجرد تدافع للجمهور للتصوير مع المنشد وتم السيطرة على الموقف بدون حدوث إصابات.

وشرطة منطقة الجوف تطلب من الجميع البعد عن تناقل الشائعات والتاكد من المعلومة قبل تداولها