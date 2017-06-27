 نائب أمير الجوف التقى بالشيخ الرشيد ومرافقيه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 شوّال 1438 هجريا, الموافق 2 يوليو 2017 ميلاديا

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نائب أمير الجوف التقى بالشيخ الرشيد ومرافقيه

نائب أمير الجوف التقى بالشيخ الرشيد ومرافقيه
المناطق - الجوف - محمد الحسن

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف بمقر إقامته بمدينة سكاكا اليوم فضيلة الشيخ عبدالسلام بن شفق الرشيد القاضي بمحكمة الاستئناف بالمنطقة يرافقه فضيلة الشيخ احمد بن عبدالسلام الرشيد رئيس محكمة التنفيذ.
وقدم الشيخ الرشيد التهنئة لسمو الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بالثقة الملكية بتعيينه نائباً لأمير منطقة الجوف ، داعياً الله أن يوفقه لخدمة المنطقة وأبنائها وان يكون خير معين بعد الله لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف .
وأعرب سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد عن شكره للشيخ الرشيد ومرافقيه على ماعبور من مشاعر ، سائلاً الله أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر والجميع لخدمة المنطقة وأهلها

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