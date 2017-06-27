نائب أمير الجوف التقى مدير التلفزيون وأكد استغلال الإمكانيات وتفعيل دور المحافظات

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف بمقر إقامته بمدينة سكاكا اليوم مدير تلفزيون المنطقة حمد بن حمود العريض.

وقدم العريض التهنئة لسمو نائب أمير منطقة الجوف على الثقة الملكية بتعيينه نائباً للأمير .

وبعد أن أطلع سمو نائب أمير منطقة الجوف عن سير العمل في تلفزيون الجوف ، أكد ” حفظه الله ” على استغلال الإمكانيات التي وفرتها الوزارة لمركز تلفزيون الجوف من خلال إنتاج البرامج التي تظهر مقومات المنطقة السياحية والاقتصادية والتنموية بكافة القطاعات مؤكداً سموه على دور المحافظات وفق الإمكانات المتاحة.

وأكد مدير تلفزيون الجوف ان توجيهات سموه محل اهتمام المركز والقائمين عليه .