 قطر.. ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 شوّال 1438 هجريا, الموافق 2 يوليو 2017 ميلاديا

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قطر.. ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار

قطر.. ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار
المناطق - الرياض

مع استمرار التعنت القطري في مواجهة المطالب المقدمة من الدول المقاطعة، بدأت الأسواق القطرية تستشعر تداعيات تلك المقاطعة.

وارتفعت أسعار بعض المواد، خاصة الغذائية بشكلٍ كبير، وتخطت الزيادة نسبة الـ 25%، بحسب تقارير اقتصادية نشرتها صحف خليجية، الأمر الذي أخرج الأسواق عن سيطرة الأجهزة الرقابية وفق موقع “نون” المختص بالتجارة الإلكترونية الذي أشار إلى أن أسعار السلعة الواحدة تتفاوت بشكل غير معقول.

وعد الأزمة أغلقت السعودية منفذها البري مع قطر والذي كان يصل عبره حوالي نصف احتياجاتها من المواد الغذائية، كما أوقفت الإمارات ومصر والبحرين صادراتها إلى الدوحة.

ولم تقتصر المقاطعة الخليجية المصرية على ارتفاع الأسعار بل تخطت ذلك لتلقي بظلالها على القطاع السياحي أيضا الذي كان يشغل أكثر من نصفه سياح دول التعاون الخليجي.

ومع استمرار التعنت الذي تبديه قطر في مواجهة المطالب التي قدمت إليها من دول المقاطعة يتوقع محللون أن تزداد التأثيرات السلبية ضراوة.

وما يعزز هذ الفرضية دراسة لمركز المستقبل للأبحاث أكدت أن السوق القطري بدأ استشعار تداعيات الأزمة، وأنه فقد المقومات اللازمة للحفاظ على استقراره.

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