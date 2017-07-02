 محاكمة 4 مصرفيين في بريطانيا متورطين بتعاملات مشبوهة مع قطر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 شوّال 1438 هجريا, الموافق 2 يوليو 2017 ميلاديا

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محاكمة 4 مصرفيين في بريطانيا متورطين بتعاملات مشبوهة مع قطر

محاكمة 4 مصرفيين في بريطانيا متورطين بتعاملات مشبوهة مع قطر
المناطق - وكالات

تبدأ الجلسة الأولى في قضية تعاملات باركليز المشبوهة مع قطر غدا الاثنين حيث يمثُل 4 من المديرين في “باركليز” أمام محكمة ويستمينستر البريطانية بعد تورطهم في عملية احتيال تخص اتفاقية أبرمها البنك مع قطر قيمتها 322 مليون جنيه إسترليني.

ويواجه المتهمون بالقضية، تهمة اختراق القانون البريطاني من خلال تقديم إعانة مالية غير قانونية، تخص قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار، وفرها بنك باركليز لقطر عام 2008، وهو المبلغ نفسه الذي وضعته قطر في البنك في العام نفسه.

وفي حال ثبوت تورط البنك ومسؤوليه، فقد يواجه باركليز عقوبات قد تصل حد إغلاق مكاتبه في الدولة المعنية أو دفعه غرامات بمئات ملايين الدولارات.

 

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