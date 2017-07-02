الريال القطري إلى الهاوية.. حالة ارتباك شديد تسيطر على تعاملاته

تسيطر حالة من الارتباك الشديد على التعاملات بالريال القطري في دور الصرافة البريطانية، بعد أن أكد العاملون في محلات الصرافة المختلفة في وسط لندن، أنهم أوقفوا العمل بالريال القطري قبل أسابيع بناء على تعليمات الإدارة في تلك الشركات العالمية التي باتت قلقة من وضع الاقتصاد القطري بعد المقاطعة.

وقالت شركة الصرافة “ترافيليكس” إنها توقفت عن شراء الريال القطري في ظل الظروف الحالية، ولكن بعد ساعات قليلة غيرت شركة ترافيليكس موقفها، مرجعة قرارها السابق بتعليق شراء الريال القطري بـ “التحديات الاقتصادية”.

كما أعلنت 5 بنوك بريطانية كبرى وقف تعاملاتها بـ الريال القطري، ومن البنوك المعنية باركليز ولويدز.. وبانك أوف سكوتلاند وهاليفاكس، وبنك تيسكو، في خطوة تعكس الوضع المحرج للاقتصاد القطري بعد المقاطعة الخليجية والعربية.

وكان متحدث باسم البنوك الثلاثة لويدز و بنك أوف سكوتلاند و هاليفاكس قد أكد أنها اوقفت التعامل بالريال القطري ابتداء من 21 يونيو الماضي، وأن العملة القطرية غير متاحة للبيع أو الشراء في فروع البنوك المختلفة.