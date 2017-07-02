 الريال القطري إلى الهاوية.. حالة ارتباك شديد تسيطر على تعاملاته | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 شوّال 1438 هجريا, الموافق 2 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

عليكم بالعسل.. فوائده رائعة أبرزها مقاومة السرطان وأمراض القلب عبر هذه الطريقة .. “مايكروسوفت” ستخفي معلوماتكم المهمة عن “فيروس الفدية” الجيش الإسرائيلي يقصف موقعا للنظام السوري بالجولان شاهد.. آلاف من الأحواز والمعارضة الإيرانية في فرنسا يهتفون: “الشعب يريد إسقاط النظام” الريال القطري إلى الهاوية.. حالة ارتباك شديد تسيطر على تعاملاته القطاع الخاص السعودي يسجل أعلى نمو في عامين محاكمة 4 مصرفيين في بريطانيا متورطين بتعاملات مشبوهة مع قطر إليك 6 نصائح هامة لحماية بياناتك من الاختراق على الإنترنت قطر.. ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار تعطل قطار الرياض – القصيم .. والجهات الأمنية والصحية تستنفر ضاحى خلفان: قطر تبيع أمن الخليج بالركوع عند قبر الخمينى دراسة حديثة: القهوة تعالج السمنة

الريال القطري إلى الهاوية.. حالة ارتباك شديد تسيطر على تعاملاته

الريال القطري إلى الهاوية.. حالة ارتباك شديد تسيطر على تعاملاته
المناطق - وكالات

تسيطر حالة من الارتباك الشديد على التعاملات بالريال القطري في دور الصرافة البريطانية، بعد أن أكد العاملون في محلات الصرافة المختلفة في وسط لندن، أنهم أوقفوا العمل بالريال القطري قبل أسابيع بناء على تعليمات الإدارة في تلك الشركات العالمية التي باتت قلقة من وضع الاقتصاد القطري بعد المقاطعة.

وقالت شركة الصرافة “ترافيليكس” إنها توقفت عن شراء الريال القطري في ظل الظروف الحالية، ولكن بعد ساعات قليلة غيرت شركة ترافيليكس موقفها، مرجعة قرارها السابق بتعليق شراء الريال القطري بـ “التحديات الاقتصادية”.

كما أعلنت 5 بنوك بريطانية كبرى وقف تعاملاتها بـ الريال القطري، ومن البنوك المعنية باركليز ولويدز.. وبانك أوف سكوتلاند وهاليفاكس، وبنك تيسكو، في خطوة تعكس الوضع المحرج للاقتصاد القطري بعد المقاطعة الخليجية والعربية.

وكان متحدث باسم البنوك الثلاثة لويدز و بنك أوف سكوتلاند و هاليفاكس قد أكد أنها اوقفت التعامل بالريال القطري ابتداء من 21 يونيو الماضي، وأن العملة القطرية غير متاحة للبيع أو الشراء في فروع البنوك المختلفة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>