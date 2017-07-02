 الجيش الإسرائيلي يقصف موقعا للنظام السوري بالجولان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 شوّال 1438 هجريا, الموافق 2 يوليو 2017 ميلاديا

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الجيش الإسرائيلي يقصف موقعا للنظام السوري بالجولان

المناطق - وكالات

قصف الجيش الإسرائيلي، السبت، موقعاً للنظام السوري شمال الجولان المحتل، ردا على سقوط قذائف نتيجة المعارك الدائرة داخل سوريا في الشطر الذي تحتله اسرائيل من هضبة الجولان.

وكان الجيش الاسرائيلي وجه السبت تحذيرا إلى دمشق بعد سقوط القذيفتين، علما بأن هذه الحوادث تتكرر منذ نهاية حزيران/يونيو 2017.

وقال الجيش ان قذيفتين سقطتا في هضبة الجولان “نتيجة معارك داخلية في سوريا” من دون الابلاغ عن سقوط اصابات.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي رونين مانيليس في بيان ان “اسرائيل تحمل النظام السوري مسؤولية اي انتهاك لحدودها وسترد في الشكل الملائم”.

واضاف ان “اسرائيل تتمسك بسياسة عدم التورط في الحرب الأهلية السورية، رغم ذلك، لن نرضى بأي انتهاك لسيادة اسرائيل”.

وتشهد هضبة الجولان المحتلة بانتظام سقوط قذائف على هامش القتال الدائر بين القوات الحكومية والمعارضة السورية في محافظة القنيطرة قرب الشطر المحتل من الجولان.

وكان الجيش الاسرائيلي قصف الجمعة موقعا للجيش السوري بعد ساعات من سقوط قذيفة في الجولان المحتل. ووقع الامر نفسه قبل اسبوع.

وتحتل اسرائيل منذ 1967 نحو 1200 كلم مربع من الاراضي السورية في هضبة الجولان. ولا تزال 510 كيلومترات مربعة من الجولان تحت السيادة السورية.

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