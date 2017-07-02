 عبر هذه الطريقة .. “مايكروسوفت” ستخفي معلوماتكم المهمة عن “فيروس الفدية” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 شوّال 1438 هجريا, الموافق 2 يوليو 2017 ميلاديا

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عبر هذه الطريقة .. “مايكروسوفت” ستخفي معلوماتكم المهمة عن “فيروس الفدية”

عبر هذه الطريقة .. “مايكروسوفت” ستخفي معلوماتكم المهمة عن “فيروس الفدية”
المناطق - وكالات

أطلقت شركة مايكروسوفت نسخة معاينة تجريبية من نظام “ويندوز “10 المقرر إطلاقه في سبتمبر المقبل.

وتقول الشركة إن هذه النسخة تشمل تعديلات تحمي ملفات المستخدم من برمجيات انتزاع الفدية التي ضربت العالم أخيرا بحسب ما ذكرت “سكاي نيوز”.

وأوضحت مايكروسوفت على موقعها الإلكتروني إنها أطلقت نسخة جديدة من النظام تتضمن مراقبا تحت اسم “
Controlled Folder Access”.

وصمم هذا المراقب للسماح لتطبيقات محدودة بالدخول إلى الملفات المهمة، ومراقبة أي تطبيقات غريبة موجودة على سطح المكتب من الدخول لهذه الملفات.

وقال مسؤول في الشركة، إن المراقب الجديد يراقب التغيرات التي تجريها التطبيقات في بعض الملفات المهمة المشمولة بالحماية.

وأوضح مدير البرامج الداخلية في ويندوز دونا ساركر: “إذا حاول أي تطبيق إجراء أي تعديل على هذه الملفات سيوضع فورا على القائمة السوداء ويتلقى المستخدم تنبيها عن المحاولة”.

وصدر المراقب بصيغتين، الأولى مخصصة للحواسيب والأخرى مخصصة للهواتف الذكية، وتشير الشركة إلى أنها ما تزال تجري اختبارات على أداء المراقب.

 

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