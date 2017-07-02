 سوق عكاظ يعلن جدول مسابقات الفنون الشعبية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 شوّال 1438 هجريا, الموافق 2 يوليو 2017 ميلاديا

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سوق عكاظ يعلن جدول مسابقات الفنون الشعبية

سوق عكاظ يعلن جدول مسابقات الفنون الشعبية
عادل الزهراني - الطائف

اعلنت اللجنة الثقافية المنظمة لمسابقة الفنون الشعبيه بسوق عكاظ هذا اليوم الجدول النهائي للعروض المشاركة في مسابقتي الفنون الشعبية للكبار والصغار والتي تنطلق في الفترة من ١٨ الى ٢٨ شوال الجاري، بمشاركة 14 فرقه شعبيه 10 منها للكبار و4 للصغار وذلك على المسرح الرئيسي بسوق عكاظ بواقع عرضين للفنون الشعبيه يومياً الاول بعد صلاة المغرب والثاني بعد صلاة العشاء.
وتفتح فعاليات مسابقة عكاظ للفنون الشعبية يوم السبت الموافق 21 شوال وتستمر لمدة سبعة ايام وسيتم اعلان وتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة يوم السبت ٢٨ شوال في حفل ختام أنشطة سوق عكاظ في دورته الحادية عشر بمسرح عكاظ الرئيسي .
وقد صرح مشرف مسابقة الفنون الشعبية بسوق عكاظ الشاعر خالد الحارثي ان مسابقة هذا العام تاتي مختلفة ومتنوعة عما عهدناه في السنوات الماضيه حيث تشارك فيها الوان شعبية مختلفة من جميع مناطق المملكه بعد ان كانت هذه المسابقة محصوره بمحافظات منطقة مكة المكرمة، إضافة الى ادراج مسابقة الفنون الشعبية للصغار في دورتها الاولى والهادفة الى تنمية وترسيخ الاهتمام بموروث الاباء والاجداد في نفوس الناشئه.

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