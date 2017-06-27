وظائف شاغرة لدى مراكز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

أعلن مركز “جونز هوبكنز أرامكو” الطبي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة، لحمَلة الدرجة الجامعية، وشهادة الدبلوم، بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع مراكز الأسنان في كلٍّ من الأحساء، والظهران، ورأس تنورة، وبقيق.

وأبرز المركز، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- فني مختبر الأسنان: شهادة الدبلوم في تكنولوجيا مختبر الأسنان، مع وجود خبرة سابقة.

2- طبيب أسنان الأطفال: الشهادة الجامعية في تخصص طب أسنان الأطفال.

3- مساعد طبيب الأسنان: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرة سابقة.

4- مساعد فني أسنان: شهادة الدبلوم في تخصص ذي صلة، مع وجود خبرة سابقة.

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من 29 يونيو 2017م.