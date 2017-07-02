توقعات لتكون السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسا حارا إلى شديد الحرارة على وسط وشرق المملكة، في حين تستمر الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة المدينة المنورة تمتد إلى مكة المكرمة.

بينما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان ،عسير ،الباحة تمتد إلى الطائف فترة ما بعد الظهيرة, فيما يتوقع أن تتأثر سواحل منطقتي مكة المكرمة وجازان بالأتربة المثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.