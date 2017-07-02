 إحباط تهريب 20 ألف حبة كبتاغون | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 شوّال 1438 هجريا, الموافق 2 يوليو 2017 ميلاديا

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إحباط تهريب 20 ألف حبة كبتاغون

إحباط تهريب 20 ألف حبة كبتاغون
المناطق _الرياض

أحبط جمرك مطار الملك خالد الدولي ثلاث محاولات لتهريب 19818 حبة من الكبتاغون، إضافة إلى إحباط 698 جراماً من الهيروين.

ووفقاً للمدير العام لجمرك مطار الملك خالد الدولي محمد العقيّل، فإنه وردت للجمرك إرسالية، عبارة عن أربعة صناديق خشبية تحوي كمية من «العسل» وبتفتيشها عُثر على 12108 حبات، كانت مخفية في مخبأ تم تجهيزه لغرض التهريب في أسفل الصناديق.

كما عُثر على كمية أخرى من حبوب الكبتاغون بلغت 7710 حبات، كانت مُخبأة في إرسالية وردت للجمرك، عبارة عن «لوحة خشبية»، وذلك بإخفائها في تجويف بداخل اللوحة.

وبين أن الجمرك تمكن كذلك من إحباط تهريب كمية من مادة «الهيروين» كانت مُخبأة في أحشاء أحد القادمين إلى المملكة عبر المطار، وذلك بقيام المُهرّب بتوزيع كمية الهيروين بداخل 95 كبسولة في أحشائه.

ونوّه العقيل بالدور الكبير الذي تقوم به الجمارك السعودية عبر منافذها الجمركية البرية، والجوية والبحرية، وذلك في سبيل منع دخول كل ما فيه إضرار لهذه البلاد المباركة ومقدراتها.

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